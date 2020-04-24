Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
|24 Nisan 2020 14:18
|Yazdır
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Aşağıkalecik köyü kırsalında Şevket Kaya'nın kullandığı 79 AU 638 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|18 yıl önce işlenen cinayeti Koronavirüs temizliği ortaya çıkardı
24 Nisan 2020 15:17
|Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı
24 Nisan 2020 15:09
|Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı
24 Nisan 2020 14:59
|Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı
24 Nisan 2020 14:57
|Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü, sonunda yakalandı
24 Nisan 2020 14:45
|Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
24 Nisan 2020 13:07
|İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
24 Nisan 2020 13:04
|Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
24 Nisan 2020 12:05
|Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
24 Nisan 2020 10:55
|Adana'da eniştesini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
24 Nisan 2020 10:36