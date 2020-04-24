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Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi 'Video Laringoskop' cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk paylaştı: Meslek lisesi 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı<
 24 Nisan 2020 14:22
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Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi 'Video Laringoskop' cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı." açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslek lisesi öğretmenlerinin sağlıkçılar için 'Video Laringoskop' cihazı üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk'un binlerce yorum alan paylaşımı şöyle:

Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.

Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler
Anadolu Ajansı
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