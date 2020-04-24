Bakan Selçuk paylaştı: Meslek lisesi 'Video Laringoskop' cihazı üretti
|24 Nisan 2020 14:22
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı." açıklaması yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslek lisesi öğretmenlerinin sağlıkçılar için 'Video Laringoskop' cihazı üretmeyi başardıklarını duyurdu.
Bakan Selçuk'un binlerce yorum alan paylaşımı şöyle:
Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler.
Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için ürettiZiya Selçuk (@ziyaselcuk) April 24, 2020
Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop cihazını üretmeyi başardı
Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler👏https://t.co/9A4CGka4p6 pic.twitter.com/OnDDkjR9A5
Koronavirüsle mücadelenin koruyucu meleği olan Meslek Liselerimiz, bu kez sağlıkçılarımızın sağlığı için üretti. Öğretmenlerimiz, yazılımını kendileri geliştirdikleri 'Video Laringoskop' cihazını üretmeyi başardı. Tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkürler
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