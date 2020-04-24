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Batman'da 5 apartman ve 1 iş yeri karantina altına alındı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman ve 1 iş yeri karantina altına alındı.
 24 Nisan 2020 14:44
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Batman'da 5 apartman ve 1 iş yeri karantina altına alındı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman ve 1 iş yeri karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak amacıyla sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına bugüne kadar birçok tedbir alındığı ve bunların uygulandığı bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin dün olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğine, ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına, ramazan davulcularının bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyeceğine, pide ve ekmek satışının iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Ramazan ayı süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak, market ve pazar yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin arttırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Batman merkezde 5 bina ve bir iş yerinin koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü kapsamında, tebliğ tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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