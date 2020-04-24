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Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü, sonunda yakalandı
İstanbul'da bir iş yerinde 3 aylık yavru köpeği kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
|24 Nisan 2020 14:45
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İstanbul'da bir iş yerinde 3 aylık yavru köpeği kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de bir iş yerinde çalışan Ozan Ö. "Dora" adlı yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla yere vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin Sarıyer'de olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Ozan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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