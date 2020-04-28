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Yaşı bekleyen kadın memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?

Emeklilik yaşını beklemek için görevinden ayrılan 5434'e tabi kadın memurların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan yetim maaşını alabilmeleri için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır.
 28 Nisan 2020 14:55
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Yaşı bekleyen kadın memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?

Hizmet yılını doldurup yaşı bekleyen kadın memurlar, bu süre içerisinde yetim aylığı alabilirler...

5434'e tabi memurların ve emeklilerinin vefatında kız yetimlere aylık ödenmesinde sadece 3 koşul bulunmaktadır.

Birinci koşul, kız yetimin evli olmaması, ikinci koşul da memur statüsünde görev yapıyor olmaması, üçüncü koşul da yine memur statüsünde herhangi bir emekli aylığı almaması, durumlarıdır.

Bu üç koşul haricinde yetim aylığı bağlanmasını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere, malul sayılacak hale getirenlere ve mirastan ıskat edilenlere aylık bağlanmamaktadır.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz:

5434 e tabi memur olarak görev yapmakta iken emekli aylığı bağlanması için yeterli olan 20 hizmet yılını (8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayanlar için ise 25 hizmet yılını) tamamladıktan sonra emekli aylığı bağlanması için aranılan emeklilik yaşını beklemek için görevinden ayrılan kız çocukların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar vefat etmiş anne veya babalarından belirttiğimiz şartları yerine getirmek kaydıyla yetim maaşı alabileceklerini değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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