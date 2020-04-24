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Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|24 Nisan 2020 14:59
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Eldelek Mahallesi'nde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Hasan (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Bekir K'nin bıçakla yaralanması üzerine Galip K. av tüfeğiyle ateş açtı.
Olayda Hasan, Halime, Halil İbrahim ve Halil Mısırlı hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.
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