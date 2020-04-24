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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, şahsın Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
 24 Nisan 2020 15:09
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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam Covid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atladı. Ağır yaralanan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, şahsın Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Covid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı. Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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