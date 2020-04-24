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Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler

Samsun'da, bir sitenin bahçesinde 2 kişinin, yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.
 24 Nisan 2020 15:28
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Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün çekilen görüntülerde, 2 kişi, yaklaşık 15 çocukla birlikte site bahçesinde halay çekiyor. Koronavirüs salgınına rağmen yan yana çekilen halayın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

DHA
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