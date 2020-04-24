Hayvan otlatma kavgasında 15 yaşındaki kız öldü
|24 Nisan 2020 15:49
|Yazdır
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde at otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kurşunlara hedef oldu. Ölen kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi.
Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi 1009. Sokak'ta iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre D.Ö, diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı. D.Ö'nün evin kapısına ateş etmesi sonucu kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berfin Ç.'yi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ve çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olayın faili D.Ö'yü gözaltına aldı.
Evi ateşe verdiler
İddiaya göre, olayın ardından Ç. ailesi fertleri diğer ailenin evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olaya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|18 yıl önce işlenen cinayeti Koronavirüs temizliği ortaya çıkardı
24 Nisan 2020 15:17
|Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı
24 Nisan 2020 15:09
|Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı
24 Nisan 2020 15:01
|Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı
24 Nisan 2020 14:57
|Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü, sonunda yakalandı
24 Nisan 2020 14:45
|Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
24 Nisan 2020 14:18
|Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
24 Nisan 2020 13:07
|İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
24 Nisan 2020 13:04
|Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
24 Nisan 2020 12:05
|Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden iki kişi gözaltına alındı
24 Nisan 2020 10:55