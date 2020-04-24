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Erbaş'tan 'sigara ile topyekun mücadele' çağrısı

Erbaş'ın irat ettiği cuma hutbesinden: Gelin, İslam'a göre haram olan sigara ile topyekun mücadele edelim. 1,5 milyara yakın insanı bu virüsten kurtaralım
 24 Nisan 2020 16:00
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Erbaş'tan 'sigara ile topyekun mücadele' çağrısı

Ramazanın ilk cuma namazını kıldıran ve hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazanın mübarek günlerinde oruçla sıhhat bulalım. Namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla arınalım." dedi.

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldıran Erbaş, cuma hutbesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 yıl önce yine Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından açıldığını hatırlattı.

Ramazanın mübarek olması dileğinde bulunan Erbaş, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş vesilesi olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Kulluk bilinciyle geçirilen her anın değerli olduğunu söyleyen Erbaş, "Bazı vakitler vardır ki ilahi rahmete mazhar olmuş, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz ramazan ayı da Allah Teala'nın kullarına sonsuz merhametinin tecellisi olan mübarek bir aydır. Ramazan-ı Şerif, gecesiyle gündüzüyle her anı değerlendirilmeye layık eşsiz bir hazinedir." ifadelerini kullandı.

- "Ramazan Kur'an ayıdır"

Ramazanın "Kur'an ayı" olduğunu kaydeden Erbaş, Kur-an'ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlandığını hatırlattı.

Kur'an-ı Kerim'den ramazanla ilgili bir ayetin mealini aktaran Erbaş, "O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayrımanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin." ifadelerini kullandı.

Son Peygamber Hazreti Muhammed'in her ramazanda vahiy meleği Cebrail ile Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini belirten Erbaş, ramazanda mukabele okumanın da sünnet olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle camilerin toplu ibadetlere kapatıldığını hatırlatan Erbaş, bu ramazanda vatandaşlara aile bireyleriyle evlerinde Kur'an-ı Kerim okumaları ve anlamını öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Virüslerin sebebi pislik ve kirlilik"

İslam dininin sağlığa zarar veren şeyleri haram kıldığını kaydeden Erbaş, "İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve insana fayda vardır." diye konuştu.

Küreselleşen dünyanın herhangi bir yerindeki kötülüğün bütün dünyayı etkileyebileceğine dikkati çeken Erbaş, koronavirüs salgınının da temizliğe önem verilmemesi sebebiyle ortaya çıktığını ve yayıldığını söyledi.

Temizliğe önem verilmesi konusunda bütün insanlığa seslenen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ey insanlar, canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım. Ey insanlar, sağlığımıza zarar veren şeylerden uzak duralım çünkü bundan sadece bu kötülüğü işleyen ya da zararlı maddeyi kullanan kimse değil, sadece çevresindeki insanlar değil, binlerce kilometre uzaklardaki insanlar da zarar görüyor. Dünya tarihinin daha önce bu çapta şahit olmadığı bir hadiseyi 21. asrın insanı dünyanın her yerinde yaşıyor. Koronavirüs salgını, bu asra kadar bölgesel, yöresel salgınlar olmuş ama böyle bir durumu dünya ilk defa yaşıyor.

Bu bağlamda şu müşahhas örnekler üzerinden tüm dünyaya çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ve benzeri virüslerin sebebinin pislik ve kirlilik olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. İslam, temizliği imanın yarısı saymaktadır."

- "Sigara virüsüyle topyekun ne zaman mücadele edeceğiz?"

Koronavirüsten can kaybı yaşanmaması için herkesin seferber olduğunu belirten Erbaş, buna karşın sadece Türkiye'de bir günde 300'ü aşkın, dünyada ise 20 bini aşkın kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma riskinin diğer insanlardan 14 kat fazla olduğuna işaret eden Erbaş, "Sigara virüsüyle topyekun ne zaman mücadele edeceğiz? Bu ölenler insan değil mi? Koronavirüs kapma riski 14 kat daha fazla olan bir sigara içicisinin, sadece kendisine değil, daha kaç kişiye bulaştıracağı belli değil bu virüsü. Gelin, İslam'a göre haram olan sigara ile topyekun mücadele edelim. 1,5 milyara yakın insanı bu virüsten kurtaralım. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını arttırmasına da son vermiş olalım." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin de İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

- "Oruçla sıhhat bulalım"

Hazreti Muhammed'in, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini hatırlatan Erbaş, dünyada her 3-4 saniyede bir kişinin açlıktan, aynı sürede de bir insanın fazla yemekten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları dile getirdi:

"Geliniz ibret alalım, ders alalım. Ahlaka sarılalım, temizliğe sarılalım, adalete sarılalım, ilimle ve irfanla, bilgi ve hikmetle, bilim adamlarının insanlığın faydasına yönelik ortaya koyduğu hakikatlerden istifade ederek barış ve kardeşlik içinde yaşamaya çalışalım. Ramazanın mübarek günlerinde oruçla sıhhat bulalım. Namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla arınalım."

Hutbenin ardından cuma namazı kılındı.
Anadolu Ajansı
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