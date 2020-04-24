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Devlet Başkanı önlemlere karşı ama ölüler toplu mezarlara gömülüyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da corona virüsten can kayıpları 3 bini aştı. Ülkenin Manaus kentinde salgında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömüldü. Kentin valisi durumu korku filmi olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Bolsonaro ise önlemlere karşı çıkmaya devam ediyor.
 24 Nisan 2020 16:19
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Devlet Başkanı önlemlere karşı ama ölüler toplu mezarlara gömülüyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayan coroan virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

Güney Amerika'ya da sıçrayan salgın en çok Brezilya'da etkisini gösteriyor. Ülkede vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 300'ün üzerine çıktı.

Ülkede Devlet Başkanı Jair Bolsonaro önlemlere karşı çıkarken salgın Brezilyalıları öldürmeye devam ediyor.

Ülkenin yüzölçümü olarak en büyük eyaleti Amazonas'a bağlı Manaus kentinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.

Kentin valisi Virgilio Neto yaşananları "korku filmi" olarak nitelendirdi. Vali Neto, "Acil olağanüstü hal durumunu geride bıraktı tam bir felaket yaşıyoruz" dedi.

Amazonas eyaleti ülkede corona virüs salgınından en çok etkilenen bölge. Amazon yerlilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede vaka sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı.

Ancak uzmanlar eyaletteki düşük sağlık imkanları ve arazinin büyüklüğü nedeniyle gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Manaus kentinde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lara ulaştı.

DEVLET BAŞKANI ÖNLEM KARŞITI PROTESTO YAPTI

Brezilya günden güne salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olurken ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi küçümsemeye devam ediyor.

Jair Bolsonaro hafta başında, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.

Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada Covid-19'un "küçük bir grip" olduğunu iddia etmişti. Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı.
NTV
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