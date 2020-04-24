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Altın 389 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi.
 24 Nisan 2020 16:40
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Altın 389 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 384.100,001.699,10
En Düşük 383.000,001.730,25
En Yüksek389.200,001.739,50
Kapanış389.200,001.738,10
Ağırlıklı Ortalama 387.267,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)216.593.838,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg)558,12
Toplam İşlem Adedi28
Anadolu Ajansı
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