Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|24 Nisan 2020 16:43
|Yazdır
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
24 Nisan 2020 17:15
|Kucağında kuzusu, elinde bayrağıyla fenomen oldu
24 Nisan 2020 17:09
|İstanbul'da yaya geçitlerine koronavirüs önlemi: Temassız yaya butonu
24 Nisan 2020 17:04
|Acun'a meydan okuyan Rizeli: İyileşince bir daha deneyeceğim
24 Nisan 2020 16:51
|Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler
24 Nisan 2020 15:28
|Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
24 Nisan 2020 12:00
|Tunceli'nin koronavirüs başarısı
24 Nisan 2020 00:32
|Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu! Sessizliğe büründü
23 Nisan 2020 23:02
|Trabzon Havalimanı 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı
23 Nisan 2020 21:48
|Türkiye'nin en kalabalık kenti, en sakin zamanını yaşıyor
23 Nisan 2020 19:19