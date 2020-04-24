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Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 24 Nisan 2020 16:43
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Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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