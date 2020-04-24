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Koronavirüs teşhisini kolaylaştıracak yapay zeka sistemi geliştirdiler

Elazığ ve Malatya iki araştırmacı akademisyen, Korona virüs teşhisini kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışma kapsamında "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemi geliştirdi.
 24 Nisan 2020 16:55
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Koronavirüs teşhisini kolaylaştıracak yapay zeka sistemi geliştirdiler

Elazığ ve Malatya iki araştırmacı akademisyen, Korona virüs teşhisini kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışma kapsamında "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ferhat Uçar ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Korkmaz ortaklığında yürütülen çalışmayla Korona virüs hastalığı teşhisine yardımcı olabilecek "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemi geliştirildiği bildirildi.

Covid-19 teşhisinde kullanılan RT-PCR test sürecine yardımcı olabilecek ve tanılama sürecini hızlandırabilecek alternatif tanılama yöntemleri üzerine yapılan çalışmaları inceleyen araştırmacılar Uçar ve Korkmaz, enfekte hastaların göğüs röntgeni görüntülerindeki anormalliklere bağlı göğüs radyografisi görüntülemesi ve analizi üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. İkilinin uluslararası paylaşımlı binlerce akciğer X-ray görüntülerini kullanarak derin öğrenme mimarisi tabanlı bir hızlı tanı sistemini önerdi. Geliştirilen sistemin sadece akciğer röntgenleri ile hastaların Normal (enfekte değil), Zatürre (COVID-19 kaynaklı olmayan) veya Covid-19 teşhislerini oldukça hızlı bir şekilde belirleyebildiği kaydedildi.

Çalışmadan elde edilen sonuçların COVIDiagnosis-Net: Deep Bayes-SqueezeNet based Diagnosis of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from X-Ray Images" başlığı ile Elsevier platformunda yer alan ve uluslararası bilimsel atıf indeksli Medical Hypotheses dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildiği aktarıldı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da, Korona virüs hastalığı teşhisine yardımcı olabilecek "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemini geliştiren ve Medical Hypotheses dergisinde yayınlanmasını sağlayan araştırmacıları kutladı.
İhlas Haber Ajansı
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