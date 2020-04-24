İstanbul'da yaya geçitlerine koronavirüs önlemi: Temassız yaya butonu
|24 Nisan 2020 17:04
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, yaya geçitlerindeki butonları temassız hale getirerek fotosel özelliğiyle donatıyor.
İBB'den yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğünün koordinasyonunda, İSBAK tarafından trafik ışıklarına temassız yaya butonları takılmaya başlandı.
Virüslere karşı alınan tedbirler kapsamında, erişilebilir yaya butonunun yeni versiyonuyla yayalar butona basmak zorunda kalmayacak. Ellerini butona yakınlaştırarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşıya geçebilecek.
Fotosel özelliği ile temassız yaya butonu, İstanbulluları sesli olarak da uyararak "EvdeKal" mesajı veriyor.
Butonla ilgili bilgi veren İBB Trafik Müdürü Tuncay Önderoğlu, salgın nedeniyle ortak kullanılan alanlara dokunmanın tedirginliğe yol açtığını belirterek, "Şu anda 14 noktada uygulamaya koyduğumuz temassız yaya butonunu önümüzdeki günlerde özellikle hastaneler, öğrenci geçişleri ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
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