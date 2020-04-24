Üniversite sağlık personeli ek ödemeyi alamadı
|24 Nisan 2020 17:07
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Sözcü'de yer alan habere göre; Koronavirüs salgınına yakalanan hastalarla gece gündüz ilgilenerek gösterdikleri büyük fedakarlığın bir karşılığı olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenmesine karar verilen yüzde 100 oranındaki ek ödemede, üniversite personeli yönünden, sorun çıktı.
Bulundukları görev, kıdem ve uzmanlığa göre ayda 600 lira ile 14 bin lira arasında değişen döner sermaye ek ödemelerinin üniversitelerde çalışan sağlık personelinin hesabına yatırılamadığı bildirildi.
Ödemelerin Maliye ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında yaşanan bürokratik sürecin tamamlanamamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hesabına geçen hafta ek ödemeler yatırıldı. Ancak üniversitelere para gönderilemeyince üniversite hastanelerindeki personel bu ödemeden mahrum kaldı.
Bazı üniversite yönetimlerinin inisiyatif alıp ödenek gelmeden kısmi ödeme yaptığı da ifade edildi. Ödemelerin teknik ayrıntıları konusunda YÖK ile bakanlık arasında bürokratik sorunlar yaşandığı, sorunların giderilmesinin ardından ödemelerin yapılabileceği belirtildi.
Bilgi veren kaynaklar, üniversitelerin ek ödemelere ilişkin plan çalışmalarını tamamlayamadığını, Maliye'nin parayı göndermesinin ardından bir süre de üniversitelerden kaynaklı gecikme yaşanabileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 101 bin 116, üniversite hastanelerinde de 33 bin 599 hekim görev yapıyor.
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