92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
|24 Nisan 2020 17:15
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığını yenen ve Alzheimer ile hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart Salı günü rahatsızlanınca Çan'da pandemi hastanesine çevrilen Çan Devlet Hastanesi Acil Servis birimine başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Bahriye Kaya'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. 9 gün boyunca yoğun bakımda, 5 gün de normal yataklı serviste tedavi gören Kaya, korona virüsü yenerek 13 Nisan Salı günü taburcu edilmişti.
Hipertansiyon ile Alzheimer rahatsızlıkları bulunan Kaya, bugün evinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni Yenice'nin Çalköy köyünde toprağa verildi.
(UYC-İHS)
24.04.2020 17:09:01 TSI
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