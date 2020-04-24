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OHAL Komisyonu, salgında mesaiye devam ediyor

Yargıda koronavirüs pandemisi sebebiyle bütün adli süreçler 30 Nisan'a kadar durdurulurken Olağanüstü Hal Komisyonu (OHAL) çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
 24 Nisan 2020 17:22
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OHAL Komisyonu, salgında mesaiye devam ediyor

Türkiye Gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; 15 Temmuz'un ardından FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerin itirazlarının değerlendirildiği Komisyon, başvuru dosyalarını bu yıl bitirmeye çalışıyor.

Yedi üyeden oluşan Komisyon, haftada dört gün toplanıp sosyal mesafe kurallarına uyarak ihraç edilenlerin yaptığı başvuruları sonuçlandırmaya devam ediyor.

Komisyon, bugüne kadar 126 bin 300 başvurudan 104 bin 100'ünü sonuçlandırdı. Bunlardan 11 bin 200'ünün kabulüne karar verirken, 93 bin 900 başvuru reddedildi.

Komisyon, başvurucunun dosyasında yer alan tüm iddiaları inceledikten sonra, başvurunun kabulüne ya da reddine karar veriyor. Daha sonra görevine iade edilmesine karar verilenlerin ise mağduriyetinin daha fazla sürmemesi için görev yaptığı kurumlara en geç bir hafta içerisinde yazı yazılarak iletiliyor. Bu kişiler 30 gün içerisinde görevlerine geri dönerken, geriye dönük maaşlarını da geri alabiliyor.

Türkiye
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