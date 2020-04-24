Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|24 Nisan 2020 17:26
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9970
|6,9980
|6,9810
|6,9820
|Avro
|7,5930
|7,5940
|7,5440
|7,5450
|Sterlin
|8,6050
|8,6490
|8,5900
|8,6340
|İsviçre Frangı
|7,2010
|7,2370
|7,1500
|7,1870
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9800
|7,0300
|6,9698
|6,9838
|Avro
|7,5700
|7,6300
|7.5195
|7,5346
|Sterlin
|8,5150
|8,6970
|8,5899
|8,6071
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Nisan 2020 18:23
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
24 Nisan 2020 17:45
|Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?
24 Nisan 2020 17:34
|Altın 389 TL'ye yükseldi
24 Nisan 2020 16:40
|Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
24 Nisan 2020 15:51
|Çeyrek altın ne kadar?
24 Nisan 2020 13:19
|Gün ortası döviz fiyatları
24 Nisan 2020 12:03
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
24 Nisan 2020 11:05
|Borsa, güne yükselişle başladı
24 Nisan 2020 10:03
|Güne başlarken döviz fiyatları
24 Nisan 2020 10:02