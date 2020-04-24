Doğalgazı neden pahalıya alıyoruz? sorusuna Bakan Dönmez'den yanıt
|24 Nisan 2020 17:30
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Bakan Fatih Dönmez, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Avrupa doğalgazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken, Türkiye'nin aynı miktarda doğalgazı 280 dolara almasının nedeni nedir?" sorusuna, "ticari sır" yanıtını verdi.
CHP'li Başarır, Bakan Fatih Dönmez'e, "Avrupa ülkeleri neden alım fiyatlarını açıklamaktan çekinmiyor?" sözleriyle tepki gösterdi.
"Ticari gizliliğe haiz konular"
Başarır'ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup, bu anlaşmalar hükümleri ticari gizlilik içermektedir. Ticari gizliliğe haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptırımlara yol açabilmektedir.
Ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4. Maddesinde 'Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz..' ve 7. Maddesinde 'Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür' hükümlerine istinaden doğal gaz alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün olmamaktadır.
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