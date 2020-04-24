1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi'nden yerli solunum cihazı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
 24 Nisan 2020 17:42
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi'nden yerli solunum cihazı açıklaması

Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine, tarihi başarının önemini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, "Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli." dedi.

Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük."

- "Maliyeti daha düşük, etkinliği daha iyi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ihraç edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, "Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hasta-ventilatör uyumu mükemmel"

Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, "Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs teşhisini kolaylaştıracak yapay zeka sistemi geliştirdiler
24 Nisan 2020 16:55		 Prof. Dr. Saraçoğlu: Oruç, bağışıklık sistemini güçlendirmek için en faydalı yöntemlerden
24 Nisan 2020 16:13
Mehmetçik, Hatice'nin Türk bayrağı talebi için seferber oldu
23 Nisan 2020 23:31		 Sağlıkçı anne babanın çocuklarına 23 Nisan sürprizi
23 Nisan 2020 22:28
Sahipsiz hayvanlara gönüllü olarak şifa dağıtıyorlar
23 Nisan 2020 21:01		 Destek olunursa koronavirüs tanı süresi 1 dakikaya inebilir
23 Nisan 2020 18:11
Koronavirüsü yenen doktor: Kanatsız beyaz melekler, var olun
23 Nisan 2020 17:02		 Doktor, koronavirüsten 'immün plazma' tedavisiyle kurtuldu
23 Nisan 2020 16:33
Bürokrat'tan sıra dışı bir roman
23 Nisan 2020 14:58		 Çocuk hastaları evlerinde 'Superman doktor' muayene etti
23 Nisan 2020 13:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:41 - Bakan Koca ve Bakan Pakdemirli, koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi18:33 - Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesinde 8 kişiye dava18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Koronavirüs belirli hücreleri hedef alıyor18:11 - Can Ataklı, geri adım attı, İmamoğlu'ndan özür diledi18:10 - Dışişlerinden, Trump'ın 1915 olayları açıklamasına sert tepki18:01 - Nakdi Ücret desteğine ilişkin usul ve esaslar18:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patriği Maşalyan'a mektup17:56 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri17:53 - İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi
17:47 - ABD ve İngiltere'de koronavirüste son 24 saatin bilançosu17:45 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:42 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yerli solunum cihazı açıklaması17:38 - Tunceli'ye nazar değdi, bir kişinin testi pozitif çıktı17:34 - Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?17:33 - Bakan Gül, izolasyondaki İKM'lere teşekkür etti17:30 - Doğalgazı neden pahalıya alıyoruz? sorusuna Bakan Dönmez'den yanıt17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
Tunç Soyer, 23 Nisan'daki hareketleriyle gündem oldu
Benzine 29 kuruşluk zam yolda
Yargıtay'ın, kamu personelini ilgilendiren 2020 tarihli 17 yeni kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nisan ayında kar yağması 2
hayali survivor 1
sokak hayvanlarının aç kalması 4
bu akşamda makarna yiyelim 1
ulaşgkc 1
muğla 1
Mayis sonunda normale dönmemiz 3
karantinayı hangi evde geçirirsin 2
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 3
unutmak 2
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam