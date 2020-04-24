Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 liradan işleme gördü
|24 Nisan 2020 17:45
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,50
|384,70
|385,60
|385,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.534,00
|2.555,00
|2.541,00
|2.562,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|351,00
|355,00
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.476,00
|2.496,00
|2.483,00
|2.503,00
|Yarım Ziynet
|1.238,00
|1.248,00
|1.242,00
|1.252,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|621,00
|626,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Nisan 2020 18:23
|Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?
24 Nisan 2020 17:34
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
24 Nisan 2020 17:26
|Altın 389 TL'ye yükseldi
24 Nisan 2020 16:40
|Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
24 Nisan 2020 15:51
|Çeyrek altın ne kadar?
24 Nisan 2020 13:19
|Gün ortası döviz fiyatları
24 Nisan 2020 12:03
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
24 Nisan 2020 11:05
|Borsa, güne yükselişle başladı
24 Nisan 2020 10:03
|Güne başlarken döviz fiyatları
24 Nisan 2020 10:02