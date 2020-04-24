Can Ataklı, geri adım attı, İmamoğlu'ndan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmaması nedeniyle, geçtiğimiz günlerde söyledikleriyle yerden yere vuran sunucu Can Ataklı, üzerinden çok geçmeden özür diledi.

NELER SÖYLEMİŞTİ?

Tele 1 canlı yayınında Ataklı, şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'na, "Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin."

"ŞOVLARLA BU İŞLER YÜRÜMEZ"

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı

"ÜZDÜYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Can Ataklı, son programında o sözlerinden geri adım atarak, "Belediye Başkanlığı, başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim." ifadelerini kullandı.