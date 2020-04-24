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Koronavirüs belirli hücreleri hedef alıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının yürüttüğü araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, yeni tip corona virüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi. Bu bulguların, yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olması ümit ediliyor
 24 Nisan 2020 18:21
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Koronavirüs belirli hücreleri hedef alıyor

Amerikalı bilim insanları, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip corona virüsün (Kovid-19), belirli hücreleri hedef aldığının göründüğünü ortaya koydu.

ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayımlandı.

Uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip corona virüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

YENİ TEDAVİLER İÇİN UMUT OLABİLİR

Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.
Anadolu Ajansı
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