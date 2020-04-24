Borsa günü yükselişle tamamladı
|24 Nisan 2020 18:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 98.758,96 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 587,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile inşaat oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarındaki düşüşe karşılık Borsa İstanbul'un yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
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