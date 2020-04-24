KKTC'de son bir haftada koronavirüs vakası görülmedi
|24 Nisan 2020 18:50
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son bir haftada 2868 test yapılırken pozitif vakaya rastlanmadı.
Sağlık Bakanlı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, bugün toplam 546 test yapıldığını ve yeni bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.
Ülkede en son 17 Nisan'da bir pozitif Kovid-19 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.
KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs tespit edilirken bugüne dek 108 vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'de bugüne dek 8423 test yapıldı.
- Rum kesiminde Kovid-19 vakası 800'ü aştı
Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısı 804'e, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı da 14'e yükseldi.
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