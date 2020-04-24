4 kişilik aile koronavirüsü yendi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan 4 kişilik aile, virüsü yenmeyi başardı
|24 Nisan 2020 18:55
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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi göğüs servisinde yeni tip korona virüs pozitifliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Berber ailesi, bu hastalıktan kurtuldu.
Yeni tip korona virüs tedavisi alan Ahmet ve Gamze çiftiyle çocukları Cansel ile Elçin Berber, sağlıklarına kavuştu ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evlerine uğurlandı. Sağlığını geri kazanan Berber ailesi, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.
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