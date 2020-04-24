Bir ABD savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları tespit edildi
|24 Nisan 2020 19:22
|Yazdır
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Amerikan Donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiğini açıkladı.
Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda USS Kidd'deki 1 asker, St. Antonio'daki (California) bir sağlık tesisine nakledildi. Maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Donanma, Kidd gemisine bir sağlık ekibini sevk etti. Başka vakalar da var ama şu anda sayıları elimde değil." ifadelerini kullandı.
Sözcü Hoffman, destroyerin dezenfekte edilmek üzere hızlı bir şekilde limana döneceğini aktardı.
ABD Donanması ise yaptığı açıklamada, gemide şimdilik 18 vakanın tespit edildiğini bildirdi.
USS Kidd destroyeri, geçen haftalarda Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için yapılan sevkiyat kapsamında ABD'nin güney açıklarına gönderilmişti.
Daha önce ABD'nin Nimmitz, Reagan ve Roosevelt uçak gemilerinde de Kovid-19 vakaları ortaya çıkmıştı.
- ABD ordusu, hastane gemisini New York'tan çekiyor
Jonathan Hoffman, donanmanın geçen ay Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında New York'a sevk ettiği "USNS Comfort" hastane gemisini bu ay sonunda geri çekeceklerini bildirdi.
Gemideki doktorların şu anda tedavi gören 38 hastayı taburcu etmeye çalıştığını belirten Hoffman, geminin bakım için Norfolk'taki donanma üssüne gönderileceğini kaydetti.
- ABD ordusundaki Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 213'e yükseldi
Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, 3 bin 919'u asker, 1057'si sivil personel, 423'ü sözleşmeli personel ve 814'ü asker ailelerinin bireyleri olmak üzere ordudaki Kovid-19 vaka sayısının toplam 6 bin 213'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 26'ya çıktığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KKTC'de son bir haftada koronavirüs vakası görülmedi
24 Nisan 2020 18:50
|ABD ve İngiltere'de koronavirüste son 24 saatin bilançosu
24 Nisan 2020 17:47
|Trump, 1915 olayları için yeniden 'Büyük Felaket' dedi
24 Nisan 2020 17:19
|Brezilya'da, toplu mezarlara gömülüyorlar
24 Nisan 2020 16:19
|Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini kaldırıyor
24 Nisan 2020 15:37
|Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti
24 Nisan 2020 13:26
|Karadağ'daki Türk vatandaşları THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti
24 Nisan 2020 11:55
|Azerbaycan, Ukrayna ve İsviçre'den getirilen vatandaşlar gözlem altına alındı
24 Nisan 2020 08:40
|Trump, deri altına dezenfektan enjekte edilmesini önerdi
24 Nisan 2020 03:23
|İran, Ramazana bir gün geç başlayacak
24 Nisan 2020 03:18