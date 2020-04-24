Askeri ambulans otomobille çarpıştı: 4'ü asker 5 yaralı

YARGITAY'IN, KAMU PERSONELİNİ İLGİLENDİREN 2020 TARİHLİ 17 YENİ KARARI Yargıtay Başkanlığının 2019 yılında vermiş olduğu kararlardan bir kısmı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirenlerden bir kısmını sizin için derledik.