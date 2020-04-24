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Askeri ambulans otomobille çarpıştı: 4'ü asker 5 yaralı
Bolu'da, askeri ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
|24 Nisan 2020 19:25
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Bolu'da, askeri ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen askeri ambulans ile Mustafa A. idaresindeki 81 AAZ 783 plakalı otomobil Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsüyle askeri ambulansta bulunan 4 askeri personel yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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