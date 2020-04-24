Türkiye'de ilk iftar Hakkari'de yapıldı
Türkiye'de akşam ezanının en erken okunduğu illerden biri olan Hakkari'de, ilk iftar yapıldı
|24 Nisan 2020 20:04
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Türkiye'de akşam ezanının en erken okunduğu illerden biri olan Hakkari'de, ilk iftar yapıldı.
Vakit hesaplamalarına göre en erken iftarın yapılacağı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde heyecanla iftar saatini bekleyen vatandaşlar, kente özgü yemeklerin süslediği sofralarda bir araya geldi.
Saat 18.52'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun sağlanması ve yeni tip koronavirüsün bitmesi için dua etti.
İlk iftarı yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sezer Karadeniz, "Ramazanın ilk iftarını açtık. Bütün Müslüman aleminin ramazan ayını kutluyorum. Bütün ülkeye sağlık, huzur, barış ve kardeşlik diliyorum. Bu hayırlı ramazan ayı inşallah ülkemizde yayılan koronavirüsün de bitmesine vesile olsun." diye konuştu.
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