Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler, ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı
|24 Nisan 2020 20:34
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İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler, ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'nın birçok kavşağında kontrol noktası oluşturuldu.
Tunalı Hilmi Caddesi girişinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis memurları, ilk iftarlarını kumanya ile yaptılar.
Polis memurları denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını tamamladılar.
Bir grubun iftarını bitirmesinin ardından diğer grup polisler iftar yaptı. İftarın tamamlanmasının ardından tüm polis memurları görevlerine döndü.
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