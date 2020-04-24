Bu görüntüler Marmaris sokaklarında çekildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklara, iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü indi. Marmaris sokaklarında gezen domuz sürüsü, vatandaş kamerasına yansıdı
|24 Nisan 2020 21:15
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Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi.
Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Domuz sürüsünün sokaklarda gezdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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