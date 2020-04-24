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Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerli üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir tarım ile yerli sebze tohum kullanımını yaygınlaştırarak gelişimine katkı sağlamak ve kırsal kalkınmaya destek ve amacıyla başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hasat edilen yüzde yüz yerli mahsulleri, reyonlarından müşterilerine ulaştırmaya başladı
 24 Nisan 2020 21:25
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Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerli üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir tarım ile yerli sebze tohum kullanımını yaygınlaştırarak gelişimine katkı sağlamak ve kırsal kalkınmaya destek ve amacıyla başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hasat edilen yüzde yüz yerli mahsulleri, reyonlarından müşterilerine ulaştırmaya başladı.

Anadolu'nun Mirası Canlanıyor

Bu uzun süreli iş birliğini "Tarıma Destek Lazımsa" mottosuyla başlatan CarrefourSA, geçtiğimiz yıllardan bu yana yerli üreticiyi desteklemek adına sözleşmeli üretim modeli ile çalışarak reyonlarındaki yaş sebze - meyve oranını artırmıştı. Bu çerçevede CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle, TAGEM'den patentli, TİGEM'a ait yerli tohumları üreticilere ulaştırdı. Böylelikle yüzde yüz yerli ve milli ürünler, üretici desteği ile büyüyüp hasat edilerek CarrefourSA reyonlarına geldi. Proje ile ülke sebze tohum ihtiyacının yurt içi üretimlerinden karşılanmasına katkı sağlanırken, ülkemiz sebzecilik sektörünü desteklenmiş oldu.

İlk Hasat, CarrefourSA Reyonlarında

İş birliği çerçevesinde yazlık ve kışlık olarak üretim yapılıyor. Üretilen ürünler arasında domates (Özçelik), kokteyl domates (İpekçe), salatalık (Hızır), sivri biber (Özge) ve kavun (Ünlü) bulunuyor. Ürünler, paketli olarak, etiketlerinde bilgilendirmeler dahilinde CarrefourSA marketlerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.
İhlas Haber Ajansı
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