Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı
|24 Nisan 2020 21:42
|Yazdır
Ankara Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları, ramazan ayının ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı.
İftar için hastane yemekhanesine gelen sağlık çalışanları, sosyal mesafe kuralına riayet ederek sıraya girdi.
Yemeklerini alan sağlıkçılar, yine sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yerleştirilen masalarda ikişerli oturdu ve birlikte iftar yaptı.
Ankara Şehir Hastanesi İdari Amiri Ferhat Şahin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin yemek alırken ve yerken sosyal mesafe kuralına uyabilmesi için yemekhaneyi düzenlediklerini belirtti.
Kaya, şunları kaydetti:
"Şu anda hijyen ve sanitasyon kurallarımız en üst seviyede. Yemekhaneye gelemeyen yoğun bakım, acil servis ve ameliyathanede görevli personelimize yemekleri kuryeler aracılığıyla gönderiliyor. Yemek çeşidimizi ramazan ayında beşe çıkarttık. Yemekhanemiz hem iftar hem de sahurda personelimize hizmet veriyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda
24 Nisan 2020 21:25
|Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim
24 Nisan 2020 19:33
|Erbaş'tan 'sigara ile topyekun mücadele' çağrısı
24 Nisan 2020 16:00
|Aracına hasar vereni görünce şaşkına döndü
24 Nisan 2020 15:31
|Virüs korkusu araştırması: Virüsten en çok kim korkuyor?
24 Nisan 2020 15:05
|Şehit oğlunun kabrini özel izinle ziyaret etti
24 Nisan 2020 14:30
|Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk görülmedi
24 Nisan 2020 14:21
|Acun'a meydan okuyan Rizeli'nin ayağı iki yerden kırıldı
24 Nisan 2020 13:58
|Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor
24 Nisan 2020 12:35
|Kur'an kursu öğreticisi, 7 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
24 Nisan 2020 12:33