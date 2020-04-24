1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 775 bini geçti. ABD'deki can kaybı 50 bine ulaştı. Çin'de 9 gündür yeni can kaybı olmadı.
 24 Nisan 2020 21:53
Yazdır
Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 2,8 milyonu geçerken, can kayıpları 195 bine, iyileşenlerin sayısı ise 775 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 50 bin 939'a çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 900 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 90 bine yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 969 oldu. Virüs bulaşanların sayısı 192 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 60 bin 498'e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e, vaka sayısı ise 219 bin 764'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 92 bin 355 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 43 bin 493 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 187 bin 708 olarak açıklandı.

İngiltere'de can kaybı 19 bin 506'ya, Kovid-19 bulaşanların sayısı 143 bin 464'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 679'a, Almanya'da 5 bin 632'ye, İran'da 5 bin 574'e, Hollanda'da 4 bin 289'a, Brezilya'da 3 bin 407'ye, Kanada'da 2 bin 197'ye, İsveç'te 2 bin 152'ye, İsviçre'de 1578'e ve Meksika'da ise 1069'a çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

- Arjantin'de mahkumlar isyan çıkardı

Arjantin'de salgın nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

ABD donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'ya virüs bulaştı.

Avusturya'da 15 Mayıs'tan itibaren okullar iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açacak.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı.

AB, üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kore'de ev karantinası talimatlarını ihlal edenler, elektronik bilekliklerle izlenecek.

Myanmar'da uygulanan kısıtlamalar uzatıldı.

Endonezya'da kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

- Hollanda'da futbol sezonu iptal edildi

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini, liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağını bildirdi.

FIFA, Kovid-19'la mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Güney Kore'de salgın nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trump'ın hijyen önerisine, hijyen firmasından tepki
24 Nisan 2020 22:07		 Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
24 Nisan 2020 20:55
Bir ABD savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları tespit edildi
24 Nisan 2020 19:22		 KKTC'de son bir haftada koronavirüs vakası görülmedi
24 Nisan 2020 18:50
ABD ve İngiltere'de koronavirüste son 24 saatin bilançosu
24 Nisan 2020 17:47		 Trump, 1915 olayları için yeniden 'Büyük Felaket' dedi
24 Nisan 2020 17:19
Brezilya'da, toplu mezarlara gömülüyorlar
24 Nisan 2020 16:19		 Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini kaldırıyor
24 Nisan 2020 15:37
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti
24 Nisan 2020 13:26		 Karadağ'daki Türk vatandaşları THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti
24 Nisan 2020 11:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler22:53 - Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı22:49 - Ramazanda ekranlara çıkmadı, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı22:32 - Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı22:25 - Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı22:11 - Erdoğan'ın koronavirüs sürecinde uluslararası temasları22:07 - Trump'ın hijyen önerisine, hijyen firmasından tepki21:53 - Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?21:42 - Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı21:38 - Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı
21:35 - Bakan Dönmez: Borel 1 haftada 2 milyonu aşkın sattı21:25 - Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda21:15 - Bu görüntüler Marmaris sokaklarında çekildi21:06 - Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki20:55 - Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi20:45 - Sağlık Bakanlığı'na evlerden zor sorular20:34 - Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı20:29 - Yavru köpeği işkence ederek öldüren şüpheliye ev hapsi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Koronavirüste, ilk kez iyileşen sayısı, vaka sayısını geçti
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!
Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.04.2020 saat 21,00'de balkonlardan istiklal marşı okumak 4
ice man 1
kısa çalışma ödeneği 1
hayali survivor 1
süper lig'in haziran ayında tekrar başlaması 1
Vita Brevis 1
nisan ayında kar yağması 2
ulaşgkc 1
aşk101 1
veresiye defteri 1
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam