1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazanda ekranlara çıkmadı, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Kanal 7 ekranlarında yaptığı sohbetler ve özellikle geçmiş ramazanlarda iftarda yaptığı dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koranavirüse yakalanmasından dolayı ekranlarda olmadığı ortaya çıktı
 24 Nisan 2020 22:49
Yazdır
Ramazanda ekranlara çıkmadı, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.Döngeloğlu 21 Nisan'da yaptığı sosyal medyada, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişiselyoutube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" mesajını paylaşmıştı. Ancak Döngeloğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belli oldu.

"HAFİF SEVİYEDE KORONA HASTALIĞI GEÇİRİYOR"

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.Gedik, yanlış anlamalar olmaması için de Döngeloğlu ile aralarında geçen yazışmanın fotoğrafını da yayımladı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı
24 Nisan 2020 21:42		 Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda
24 Nisan 2020 21:25
Biraz daha sabır: Bir çuval inciri berbat etmeyelim
24 Nisan 2020 19:33		 Erbaş'tan 'sigara ile topyekun mücadele' çağrısı
24 Nisan 2020 16:00
Aracına hasar vereni görünce şaşkına döndü
24 Nisan 2020 15:31		 Virüs korkusu araştırması: Virüsten en çok kim korkuyor?
24 Nisan 2020 15:05
Şehit oğlunun kabrini özel izinle ziyaret etti
24 Nisan 2020 14:30		 Başkentte, kısıtlamanın ikinci gününde marketlerde yoğunluk görülmedi
24 Nisan 2020 14:21
Acun'a meydan okuyan Rizeli'nin ayağı iki yerden kırıldı
24 Nisan 2020 13:58		 Doğu'da iki ilde sağanak bekleniyor
24 Nisan 2020 12:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:57 - Yasak dinlemediler, site bahçesinde çocuklarla halay çektiler22:53 - Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı22:49 - Ramazanda ekranlara çıkmadı, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı22:32 - Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı22:25 - Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı22:11 - Erdoğan'ın koronavirüs sürecinde uluslararası temasları22:07 - Trump'ın hijyen önerisine, hijyen firmasından tepki21:53 - Koronavirüste son 24 saatte dünyada neler yaşandı?21:42 - Sağlık çalışanları ilk iftarı görev başında yaptı21:38 - Köpek saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri kurtarılamadı
21:35 - Bakan Dönmez: Borel 1 haftada 2 milyonu aşkın sattı21:25 - Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan hasat edilen mahsuller reyonlarda21:15 - Bu görüntüler Marmaris sokaklarında çekildi21:06 - Başhekimden koronavirüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki20:55 - Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi20:45 - Sağlık Bakanlığı'na evlerden zor sorular20:34 - Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı20:29 - Yavru köpeği işkence ederek öldüren şüpheliye ev hapsi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sosyal mesafenin uygulanmadığı, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki 23 Nisan törenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir şehrimizde hiç koronavirüs hastası kalmadı
Bakan Koca açıkladı... Lise ve Üniversite sınavı yapılacak mı?
Polis alımına dair 4 yönetmelikte değişiklik yapıldı
24 Nisan 2020 tarihli atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ramazanda herkese 1 GB ücretsiz internet
Dava dosyalarının içeriğine, UYAP'tan erişebilirsiniz!
Koronavirüste, ilk kez iyileşen sayısı, vaka sayısını geçti
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Koronada oruca dikkat
MEB'in Sözlü Sınav uygulaması sadece zaman kaybı!
Dünya Bankası'ndan altın tahmini... Altın fiyatları artacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 3
güzel günler yaklaşıyor 3
23 nisan çocuk bayramı 1
prof.dr.ercüment ovalı 2
şu an çalan şarkı 2
kısa çalışma ödeneği 1
hayali survivor 1
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 2
geceye bir şiir bırak 1
iş yerinde yemek yemek 2
SON İLANLAR
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 65 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam