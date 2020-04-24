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Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Tuzcular köyünde karantina süresi 7 gün uzatıldı
 24 Nisan 2020 22:53
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Siirt'te bir köyün karantina süresi uzatıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Tuzcular köyünde karantina süresi 7 gün uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Tuzcular köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişiyle teması olanların tespit edilmesi nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması kararının verildiği hatırlatıldı.

Köyde, testi pozitif çıkan kişilerin ev izolasyon süreleri göz önünde bulundurularak karantina süresinin 30 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Öte yandan Şirvan ilçesinde Yağcılar köyünün Gözlü mezrası ile Cevizlik köyü ve mezralarındaki karantina sona erdi.
Anadolu Ajansı
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