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25 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

25 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları.
 25 Nisan 2020 00:13
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25 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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