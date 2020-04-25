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'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamımda AVM'lerin açılacağı tarih netleşiyor. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, çok önemli bir ayrıntıyı ilk kez RS FM'de "Bakan adına Yardımcısı Nureddin Bey aradı ve ( Sayın bakanımız Berat Albayrak 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istiyor) dedi. Biz de en erken 11 Mayıs olabileceğini söyledik" diyerek açıkladı.
 25 Nisan 2020 00:13
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'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Atilla Güner'le Akşam Postası programı canlı yayınında gelişmeleri şöyle anlattı:

"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Bey ile 1 hafta önce görüştük. Bizi aradı ve (Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasını istiyor) dedi. Biz de (4'ü çok erken yetişmesi mümkün değil, 11'inden sonra olabilir) dedik. Gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz kendileriyle. Oldukça ilginç bir noktadayız. AVM yatırımcılarının çoğu bayramdan sonra açalım görüşündeler.

'Korkumuz perakendeciler'

Türkiye'de 436 faal durumda AVM olduğunu, bunların yüzde 25'inin yabancı yatırımcıya ait olduğunu belirten Altaş, şunları anlattı:

"Yabancı sermayede en büyük iki grubumuz Multi ve Ece. Yaklaşık 20'ye yakın AVM'leri var. Yüzde 25 civarı yabancı sermaye var. Kapanan AVM'leri kamu kararıyla değil biz kendi aldığımız kararla kapattık. Biz AVM'leri Kamunun talebiyle ya da AVM'lerde bulunan perakendecilerin en az %50'sinin talebiyle açabiliriz. Tabi Bilim Kurulu eğer olur der ise. Biz 11 Mayıs'tan sonra açmaya hazırız. AVM'nin ana kapısını açarız, ortak alanları kontrol ederiz ama onun dışındaki alanlarda perakendeciler faaliyet gösteriyor. Bizim korkumuz içerideki perakendecileri kontrol edememek."
Memurlar.Net
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