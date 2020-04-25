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Tabip Odası: Ankara'da 175 sağlık çalışanında Covid-19 tanısı var

Ankara Tabip Odası, 42'si bir kamu hastanesinde olmak üzere Ankara'da toplam 175 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu duyurdu.
 25 Nisan 2020 00:20
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Tabip Odası: Ankara'da 175 sağlık çalışanında Covid-19 tanısı var

Ankara Tabip Odası (ATO) Ankara'da korona virüsü taşıyan sağlık çalışanı sayısının 24 Nisan tarihi itibariyle toplam 175 olduğunu açıkladı.

Ankara'da bir kamu hastanesinde PCR testleri pozitif olan 42 sağlık çalışanına da tanı konduğunu belirten ATO'nun açıklamasına göre çalışanların görevlerine göre sayılar şu şekilde sıralandı:
Memurlar.Net
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