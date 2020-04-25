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İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine kurgu bir haber yapıldı. Ama haberin kim tarafından yapıldığı konusunda iki taraf da bir birini suçladı
 25 Nisan 2020 00:33
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İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli bazı üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, sosyal medyada, Mahmut Dölek adlı kameramanın videoları dolaşıma sokuldu.

Videoda, Mahmut Dölek adlı kameraman, bir çiftçiyle konuşmakta ve çiftçiye, "İmamoğlu'nun limonaları kendi yandaş stokçularından aldığını" söyletmeye çalıştığı görülmektedir.

Ancak videoda yer alan kameramanın hangi medya kuruluşunda çalıştığı, neden kendi kendisini ikinci defa kayıt altına aldırdığı ve videonun neden yerel medyada yayımlanamadan sosyal medyaya düştüğü sorularına cevap bulunamadı. Bu nedenle videonun tiyatro olarak kurgulandığı belirtiliyor.

Diğer taraftan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun videoyu yayımlayarak, birilerinin İmamoğlu aleyhine haber yaptırmaya çalıştığını iddia etti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA KONUŞULAN VİDEO
Memurlar.Net
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