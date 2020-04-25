Minik Hamza 155'i arayarak Türk Bayrağı İstedi
Ağrı'da 155'i arayarak Türk Bayrağı isteyen minik Hamza'nın isteğini polis ekipleri yerine getirdi.
|25 Nisan 2020 00:40
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Ağrı'da 155'i arayarak Türk Bayrağı isteyen minik Hamza'nın isteğini polis ekipleri yerine getirdi.
Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle dışarıya çıkamayan minik Hamza, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini arayarak Türk Bayrağı istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri Türk Bayrakları ve balonlar alarak minik Hamza'nın evine gitti. Polis ekiplerini görünce sevinen Hamza Türk bayraklarını ve balonları alarak ekiplere teşekkür etti.
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