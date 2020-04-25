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Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin, koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyulan ekipmanları üretir hale gelmesi, ABD medyasından sonra İngiliz yayın kuruluşu BBCNews'e haber oldu
 25 Nisan 2020 02:00
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Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında

Meslek liselerinin koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyulan ekipmanları üretir hale gelmesi ABD medyasından sonra İngiliz yayın kuruluşu BBCNews'e de haber oldu.

BBCNews'e konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye'de Mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından bir hafta içinde seri koruyucu ekipman üretimine geçtiklerini belirtti.

Meslek okullarının karanlıkta bir ışık olduğunu belirten Yazıcı "Ülke olarak elimizde olsa dünyadaki herkese yardım etmek isteriz" dedi.

BBCNews'te yayımlanan haber, "Gerçek olan Türkiye'nin güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirmiş olduğu" tespitiyle sona eriyor.

Memurlar.Net
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