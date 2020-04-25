Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, NTV'de katıldığı programda, "Salgında iniş dönemine girildi. Tabi tek günlük veriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki trende de bakmak gerekiyor." dedi.

Piki tamamlamış durumdayız diyen Özlü "11 Nisan, en çok vaka olan tarihti. 5 bini aşan vakamız olmuştu. En çok vakanın olduğu günümüz o gün görülüyor. Ondan sonra iniş başladı. Bu sevindirici, çünkü Avrupa'da bu trendi yakalamaları 12 haftayı buluyor, biz 5 haftada yakaladık. Daha az hasarla, daha az kayıpla, kontrollü bir şekilde salgını yönetiyoruz. Umarız bir gevşeme olmaz. Tedbirlerde çok dikkatli olmalıyız, çünkü bu eğri her an yukarı doğru kıvrılabilir. Fevkalede dikkatli olmalıyız. Ta ki salgını bütünüyle kontrol altına alana kadar." dedi