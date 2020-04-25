Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|25 Nisan 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
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