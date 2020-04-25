1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli gemiyle temmuzda Karadeniz'de ilk sondaj

Yerli sondaj gemimiz Fatih, Marmara'da yeni görevi için bekliyor. Karadeniz'de petrol aramasına temmuz ayında başlayacak.
 25 Nisan 2020 07:25
Yazdır
Milli gemiyle temmuzda Karadeniz'de ilk sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli sondaj gemisinin temmuz ayında Karadeniz'de petrol aramaya başlayacağını ifade etti. TVNet kanalında açıklamalar yapan Dönmez, milli gemi Fatih'in Akdeniz'de iş planını tamamlamasının ardından Marmara'ya çekildiğini belirtti ve "Niyetimiz temmuz ayı içinde Karadeniz'de kendi milli sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz'de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz de an itibariyle adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor" dedi.

SAĞLIK KURUMLARINDA ADETA NÖBETTEYİZ

Covid-19 salgını sürecinde tedbirleri devam ettirdiklerini, sağlık kurumlarının bulunduğu bölgelerde kesinti ve aksama olmaması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Dönmez "Covid ile mücadele ilk vakayla değil, ilk vakanın tespitinden çok önce başlamıştı. Devletimizin bütün kademelerinde. Sağlık Bakanlığı ve çalışanları cephenin ön safında, bizim gibi teknik bakanlıklar da halkımızın yoğun şekilde evde vakit geçirdiği bu dönemde enerji hizmetlerinin aksamadan sürmesi için çalışıyoruz. Özellikle sağlık kurumlarının olduğu yerlerde adeta nöbet tutuyoruz. Kesinti, aksama olmasın diye" ifadesini kullandı. Eti Maden tarafından üretilen Borel el dezenfektanlarıyla ilgili bilgi de veren Dönmez "Bir haftadır raflarda. 100 ml ürünler. Bazı platformlarda Eti Maden'in tavsiye ettiği fiyatın üzerine çıkıldı, müdahale ettik. Bir haftada iki milyon satış gerçekleşti. Zincir marketlerden edinilebilir" şeklinde konuştu.

FATURALARLA İLGİLİ GEREKENİ YAPARIZ

Görevlilerin apartmanlara girişinin kısıtlı olması sebebiyle 'kıyaslı fatura' uygulaması başlattıklarını hatırlatan Bakan Dönmez "Bazı yerleşim alanları karantinaya alındı. Görevlilerin girmesi çıkması kısıtlandı. Sayaçlar okunamadı. Büyük kentlerimizde karantinalı bölge olmadığına göre faturaların büyük kısmı müşterilerimizin gerçek tüketim değeri. Vatandaşlarımızın şüphesi varsa, sayacın üzerindeki tüketim değeri ile faturadaki tüketim değerini kıyaslayarak itiraz edebilir. EPDK'nın halkla ilişkiler birimine şikayetler de bildirilebilir. Biz gerekeni yaparız" dedi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve gıda kıymete biniyor
25 Nisan 2020 08:30		 Dijital ödeme dönemi hala Türkiye'de yok!
25 Nisan 2020 07:51
Türkiye sağlık turizminde bir numara olacak
25 Nisan 2020 07:05		 'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
25 Nisan 2020 00:13
En çok kasiyer, kurye, tekstil işçisi ve çağrı merkezi talep edildi
24 Nisan 2020 07:10		 Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!
23 Nisan 2020 23:37
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
23 Nisan 2020 20:50		 Turizm harcamalarında aslan payı 'yeme ve içme'ye ayrıldı
23 Nisan 2020 20:28
Vatandaşlar karantina günlerinde en çok ne aldı?
23 Nisan 2020 20:23		 Tarihi gün! İlk test başarıyla sonuçlandı
23 Nisan 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Piki yakaladık, inişe geçiyoruz
İmamoğlu'yla ilgili 'kurgu' haberi kim yaptı?
Meslek liselerindeki dikkat çeken üretim bu kez İngiliz medyasında
'Berat bey, AVM'lerin 4 Mayıs'ta açılmasını istiyor'
Prof. Azap: Yasakları gevşetmek, koymaktan daha zor
Çin'in büyük 'ilaç' oyunu ortaya çıktı! DSÖ özür diledi
65 yaş üstüne 'pazar' sürprizi
Koronanın beli böyle kırıldı
Tabip Odası: Ankara'da 175 sağlık çalışanında Covid-19 tanısı var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih tezcan'ın 23.04.2020 tarihli tweeti 1
aşk101 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
ev topuzu 1
dezenfektan enjektesi 1
sokak hayvanlarının aç kalması 4
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
esin 1
insanları açlık değil,fazlaca alıştıkları tokluk öldürür 4
kim jong un'un öldüğü iddiası 1
SON İLANLAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Zonguldak SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Manisa Soma Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam