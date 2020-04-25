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Tarım ve gıda kıymete biniyor

Pandemi sonrası dünya yeniden şekillenecek. Türkiye, tarım ve gıda güvenliğine ağırlık verecek, kendi enerjisini üreten yeni binalar yapılacak.
 25 Nisan 2020 08:30
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Tarım ve gıda kıymete biniyor

Cumhurbaşkanlığı, TBMM Sağlık Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda, salgın sonrası şehirlerin karşılaşacağı zorluklar, salgının ruhsal etkileri ve koruyucu tedbirler, kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde akıllı, güvenli ve sağlıklı şehirlerin önemi bir defa daha ortaya kondu.

Dünya Sağlık Örgütünün bütün pandemilerde Türkiye'yi örnek alacağı belirtilirken Türkiye'nin bu pandemiyi en hafif atlatacak ülkelerden birisi olduğu değerlendirildi.

Salgınla beraber insan sağlığı, işsizlik ve ekonomik dengelerin bozulmasının yanı sıra doğanın yenilenmesi gibi olumlu sonuçların da ortaya çıktığı bildirildi. Bu sene dünyada hava ve su kirliliğinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en az orana ineceği belirtilirken artık çevreci projelerin hayata geçirilmesi öngörüldü.

Toplantıda, Avrupa ve ABD'de hastanede koridorlarında hasta yığılmasına ve çok sayıda hastanın aynı cihaza bağlanması gibi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekildi. Dünyadaki en düşük ölüm rakamlarına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'nin geri kalan süreci de bu şekilde yürütmesi haalinde sağlık alanında lokomotif olabileceği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre alınan tedbirler, pandemi sonrasında dünyanın yeniden şekillendirilmesinde etkili olacak. Türkiye, özellikle tarım ve gıda güvenirliğini sağlama çalışmalarına ağırlık verecek. Sosyal mesafe bir ilke haline gelerek Türkiye'nin gündeminde yer alacak. Kendi enerjisini üreten yeni binalar yapılması ve her türlü mimariyi salgınlara karşı yeniden tasarlayarak altyapılarının güçlendirilmesi de planlananlar arasında.

DAMLA PEKER
Türkiye
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