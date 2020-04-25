Duyun bu çığlığı! 'O an sadece yapma diyebildim'
|25 Nisan 2020 09:16
|Yazdır
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kadına şiddet ve kadın cinayetleri, koronavirüs günlerinde de artarak devam ediyor. İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Buse Güler, o kadınlardan biri. Barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı Cemal Albayrak tarafından 21 Mart akşamı iş çıkışında dört kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Buse Güler, hastaneye kaldırılırken yakalanan saldırgan tutuklandı. Genç kadın ise 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Bir hafta önce taburcu olan ve tedavisi salgın nedeniyle evde devam eden Güler, yaşadıklarını Milliyet'e anlattı:
'Beni kaçırmıştı'
"Cemal eski erkek arkadaşımdı. Bir süre önce kendisinden ayrıldım. Bu durumu kabullenmek istemedi. Kendisini her yerden engellememe rağmen sahte hesaplardan beni rahatsız etmeyi sürdü. Ailelerimiz birbirini tanıyor. Benim ailem, Cemal'in ailesine durumu anlatarak beni rahatsız etmemelerini söyledi. Ancak Cemal'in tacizleri devam etti. Bir gün beni kaçırarak ablasının evine götürdü. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Ama ben onu istemiyordum. Beni yedi saat zorla ablasının evinde tuttu. Elinden kurtulmak için o an ne dediyse 'Tamam' dedim. Bunun üzerine beni serbest bıraktı. Hemen eve gelip olayı aileme anlattım ve karakola gittik. Cemal hakkında beni kaçırdığı ve sürekli taciz ettiği için şikayette bulunduk. Şikayetçi olmamıza rağmen bir şey yapılmadı."
'Tehdit etmişti'
"Kaçırma olayından iki ay sonra yine sahte hesaplardan yazıp durdu. Vurulma olayından bir gün önce de yine bir hesaptan bu kez kendi kimliğiyle bana, 'Sevdiklerine sıkı sıkı sarıl. Ölümlü dünya. Kendine çok iyi bak, iyi geceler' yazmıştı. Ama aklıma hiç beni vuracağı gelmedi. Virüsten dolayı böyle bir şey yazdığını düşündüm. Ertesi gün de iş çıkışında ben otobüs durağında beklerken yanıma geldiğini gördüm. Benimle konuşacağını sandım ancak elini belini atınca kaçmaya başladım. Arkamdan koşup önüme geçti ve silahını doğrulttu. O an sadece 'Yapma' diyebildim. Ama beni dinlemedi ve dört yerimden vurdu."
'Öldürmeye geldi'
"Ailem ben hastanedeyken günlerce uyanmamı beklemiş. Bana ve aileme büyük acı
yaşattı. Buna rağmen bu şahsın ablaları beni tehdit ediyor. Sanki vurulan ben
değilim de kardeşleriymiş gibi. Yataktan kalkar kalmaz gidip ablaları hakkında
şikayette bulunacağım. Görüyorsunuz, konuşmakta bile güçlük çekiyorum, tuvalete
gidemiyorum, altım bezleniyor. Bu adam hakkında daha önce beni kaçırdığı için
şikayette bulundum ama bir şey yapmadılar. Beni kaçırdığı için gözaltına bile
alınmadı. Ben ölümden döndüm, onun da en ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü
biliyorum ki içeriden çıkarsa bu kez beni öldürür.
O gün de zaten beni öldürmeye gelmişti."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı
24 Nisan 2020 22:32
|Yavru köpeği işkence ederek öldüren şüpheliye ev hapsi
24 Nisan 2020 20:29
|Askeri ambulans otomobille çarpıştı: 4'ü asker 5 yaralı
24 Nisan 2020 19:25
|Hayvan otlatma kavgasında 15 yaşındaki kız öldü
24 Nisan 2020 15:49
|18 yıl önce işlenen cinayeti Koronavirüs temizliği ortaya çıkardı
24 Nisan 2020 15:17
|Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atladı
24 Nisan 2020 15:09
|Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı
24 Nisan 2020 15:01
|Bursa'da jandarma denetiminden kaçan 3 kişi yakalandı
24 Nisan 2020 14:57
|Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
24 Nisan 2020 14:18
|Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
24 Nisan 2020 13:07