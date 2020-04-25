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Virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: 'Kalbim altı dakika durmuş'

Korona virüsle 36 gün savaş veren göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, "6 dakika kalbim durmuş. 23 gün sonra uyandım yeniden doğmuş gibiyim, yürümeyi ve yemek yemeyi yeniden öğrendim" diye konuştu
 25 Nisan 2020 09:19
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Virüsü yenen Dr. Selçuk Köse: 'Kalbim altı dakika durmuş'

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Koronavirüse yakalanan ve 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu olan göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, Milliyet'e konuştu: "Beni 23 gün uyutmuşlar, yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum."

Koronavirüse yakalananlara yardım eli uzatırken hastalanan sağlık çalışanından biri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse. 30 yıllık göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse, yardım eli uzattığı hastalardan Mart ayının ortasında virüsü kaptı. 22 Mart'ta çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen ve nefes alması zorlaşan doktorun yoğun bakıma alınmasına karar verildi. 23 gün uyutulan Köse, 36 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Dr. Köse, Milliyet'e konuştu.

Tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık personeline büyük minnet duyduğunu belirten Dr. Selçuk Köse, şunları söyledi:

'Hep birlikte yeneceğiz'

"Yedi yıldır Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Mart ayının ikinci yarısında başlayan halsizlik ve yüksek ateş şikayetlerim oldu. Evde bir süre dinlenmeme rağmen şikayetlerim geçmediği gibi üzerine nefesim de daraldı. Hastanemde yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkınca hemen hastaneye yatırıldım. Nefesimdeki zorlanmanın artması ve akciğerlerimde virüsün yoğun tutulumu sonucu uyutularak solunum cihazına bağlanmışım. Yoğun tedavilerle 23 gün uyutulmuşum. Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir'in ilk uygulandığı hastalardanım. Bu arada yoğun bakımdayken altı dakika kalbim durmuş. Virüs başka organlara tutulunca bakanlık izniyle kök hücre tedavisi uygulanmış. Şu an yeniden doğmuş gibiyim yürümeyi yemek yemeyi yeniden öğrendim. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Hastalığım sürecinde başta ailem olmak üzere benim için iyi dilekler dileyen, dua okuyan, durumumu yakından takip eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu hastalığı da yeneceğiz
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