Demirel'in manevi oğlu korona'dan öldü
|25 Nisan 2020 09:42
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8 yaşından itibaren Demirel çiftinin yanında büyüyen Şener'in corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği haberini eski DYP'li siyasetçi Muhsin Alnıaçık sosyal medyadan duyurdu. Alnıaçık'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını Güniz Sokak'ta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirel'in, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti."
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